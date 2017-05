Square Enix sta cercando personale per il nuovo capitolo di una famosa saga GDR?

Una compagnia anonima ha pubblicato un annuncio di lavoro sul sito giapponese ECareerFA , richiedendo la figura di unper lo sviluppo di un nuovo capitolo di una saga GDR "super famosa". Stando ad alcuni indizi, la compagnia anonima in questione potrebbe essere nientemeno che

Considerando che il candidato ideale dovrebbe realizzare i concept art per le città, i dungeon, i veicoli, le armi, gli emblemi, le icone delle mappe e gli oggetti, possiamo dedurre che il progetto si trova ancora in fase di pre-produzione. Anche se la compagnia ha pubblicato l'annuncio in forma anonima, sono emersi alcuni indizi che fanno pensare a Square Enix: stando alla descrizione fornita dall'azienda per il posto di lavoro, gli uffici principali della software house si trovano a Tokyo, a un minuto dalla stazione di Higashi-Shinjuku, ubicazione che coincide con il quartier generale della casa di Final Fantasy. Inoltre, la compagnia in questione avrebbe realizzato GDR di alto profilo, oltre ad avere lanciato giochi online di grande spessore.

Con Final Fantasy XV giunto alla fase dei DLC e Dragon Quest XI sempre più vicino alla release giapponese, Square Enix sta iniziando a pensare a Final Fantasy XVI? Naturalmente vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze, visto che si tratta soltanto di supposizioni, ma non vediamo l'ora di conoscere ulteriori dettagli sulla faccenda.