Square-Enix svela line-up e appuntamenti live per l'E3 2017

ha svelato la line-up e gli appuntamenti live in programma per l'di Los Angeles. Il publisher terrà una serie di livestream quotidiani nel contesto della serie, per mostrare ai giocatori le ultime novità in arrivo.

Tra i giochi protagonisti delle varie trasmissioni vengono citati Dissidia Final Fantasy NT, Final Fantasy XIV Stormblood, Final Fantasy XII The Zodiac Age, Final Fantasy XV e NieR Automata, nessun riferimento invece a Kingdom Hearts III e Final Fantasy VII Remake, anche se questo non vuol dire con certezza che i due titoli in questione non appariranno all'E3. Tutti gli show potranno essere seguiti sul canale YouTube Square-Enix Presents agli orari indicati nelle tabelle riportate quo sotto.