Square-Enix dà il via ai festeggiamenti per il 30° anniversario di Final Fantasy

Oggi, alla cerimonia per il 30° anniversario ditenutasi a Tokyo,ha dato il via ai festeggiamenti della durata di un anno per i 30 anni della serie, svelando nuovi dettagli di alcuni dei giochi più attesi della serie, tra cui

Square Enix ha anche presentato il logo ufficiale del 30° anniversario di Final Fantasy. I fan potranno unirsi ai festeggiamenti condividendo i loro ricordi preferiti di Final Fantasy tramite l’hashtag #FF30th. Sarà anche possibile sintonizzarsi al canale Twitch di Square-Enix dalle 15:00 di oggi, dove il team della community di Final Fantasy giocherà e parlerà di alcuni dei titoli della serie preferiti dai fan. Alla cerimonia d’apertura erano presenti vari ospiti speciali, tra cui Shinji Hashimoto (Executive Officer di Square Enix e Brand Manager di Final Fantasy), che ha annunciato varie novità e contenuti nuovi e futuri della serie, tra cui:

Final Fantasy VII Remake

È stata presentata una nuova immagine di Final Fantasy VII Remake raffigurante il protagonista del gioco, il mercenario Cloud, e la sua celebre Spada Potens in posa sullo sfondo di Midgar, ovvero la base della Shinra.

Final Fantasy XII The Zodiac Age

I giocatori europei potranno presto tornare a Ivalice, il mondo di Final Fantasy XII The Zodiac Age, che sarà disponibile dall’11 luglio 2017 su PlayStation 4. Questa versione con grafica e suoni rimasterizzati del classico Final Fantasy XII includerà un sistema di sviluppo dei ruoli dei personaggi, per la prima volta disponibile in occidente. È stata inoltre mostrata una nuova creazione del celebre artista e character designer Akihiko Yoshida raffigurante i personaggi principali del gioco, tra cui Ashe, Balthier, Fran e Vaan.

Final Fantasy XV: Episode Gladio

È stata inoltre presentata per la prima volta un’anteprima degli attesissimi DLC per Final Fantasy XV, che mostrano la nuova prospettiva di gioco con cui i fan potranno divertirsi nei prossimi mesi. Il Booster Pack gratuito e Booster Pack + di Final Fantasy XV saranno rispettivamente disponibili dal 21 febbraio per tutti i giocatori e per i possessori del Season Pass. I DLC includeranno oggetti molto potenti come la “Corazza magitek”, che renderà invincibili per un periodo di tempo stabilito offrendo un grande aiuto in battaglia. Episode Gladio sarà disponibile dal 28 marzo per tutti i giocatori che hanno acquistato la Premium Edition o il Season Pass e può anche essere acquistato separatamente su Xbox Marketplace o su PlayStation Store. Con questo DLC i giocatori potranno divertirsi con un episodio dalla prospettiva di Gladio in cui apparirà anche Gilgamesh, uno dei personaggi preferiti della serie.

Final Fantasy Brave Exvius

Final Fantasy Brave Exvius, l’avventura per dispositivi mobile che ha raggiunto i 20 milioni di download in tutto il mondo, ha recentemente dato inizio a uno spettacolare evento di gioco in collaborazione con l’artista e attrice di fama mondiale Ariana Grande. Fino al 2 di febbraio sarà possibile giocare con Dangerous Ariana, il personaggio ispirato ad Ariana Grande creato in esclusiva per Brave Exvius, completando il primo livello dell’evento speciale Dangerous Woman Tour.



Mobius Final Fantasy

Mobius Final Fantasy, l’acclamato gioco di ruolo per dispositivi mobile, arriverà su Steam il prossimo 6 febbraio. Mobius Final Fantasy è un’avventura di ruolo totalmente nuova con una storia emozionante, una splendida grafica, la possibilità di personalizzare completamente i personaggi e un sofisticato sistema di battaglia a turni in stile gioco di ruolo. Per festeggiare gli oltre 10 milioni di utenti registrati in tutto il mondo e il 20° anniversario di Final Fantasy VII, a partire dal 7 di febbraio avrà inizio un evento speciale in collaborazione con Final Fantasy VII Remake in cui si potranno ottenere oggetti di gioco aggiuntivi per un periodo limitato.