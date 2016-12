Star Citizen cambia tecnologia: abbandonato il CryEngine

L'annuncio arriva direttamente da Cloud Imperium Games:e il gioco single player stand-alonehanno cambiato motore di gioco, passando daldi Crytek alla tecnologia 3D di

Star Citizen è stato sviluppato per oltre tre anni con il CryEngine, ma alla fine Chris Roberts ha deciso di stringere una partnership con Amazon, passando al motore grafico di Amazon Lumberyard. Ci sono diversi motivi alla base di questa scelta, a partire dal supporto garantito dal colosso americano per l'infrastruttura di rete e per l'integrazione con Twitch e le sue feature social. Cloud Imperium Games ha iniziato a lavorare con Amazon da circa un anno, ed è felice di annunciare che la versione Alpha 2.6 di Star Citizen girerà sul nuovo engine Lumberyard.