Star Citizen: Mark Hamill nel nuovo video dedicato alla campagna single player

ha di recente pubblicato un nuovo video per, simulatore spaziale in arrivo su PC che ha già raccolto l'impressionante cifra di 147 milioni di dollari raccolti in campagna di crowdfunding.

Il filmato, che potete visionare in apertura di notizia, ci aggiorna sull'attuale stato dello sviluppo del gioco, nel mentre possiamo dare uno sguardo ai modelli delle navi spaziali, alle animazioni dei personaggi e altro ancora.

A partire dal minuto 00:23:44, inoltre, veniamo introdotti al personaggio di Steve “Old Man” Colton interpretato dall'attore statunitense Mark Hamill (famoso il suo ruolo di Luke Skywalker in Guerre Stellari).

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Star Citizen è atteso su PC. CIG ha pubblicato nelle scorse settimane un nuovo video update con cui ci ha presentato in anteprima i contenuti in arrivo con l'Alpha 3.0.