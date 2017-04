Star Citizen: un nuovo video ci mostra la nave spaziale Javelin

ha oggi pubblicato un nuovo video per il suo ambizioso, simulatore spaziale in arrivo su PC che ha ormai superato l'impressionante cifra di 144 milioni di dollari raccolti in campagna di crowdfunding.

Il filmato in questione, che potete visionare in testata, mette in mostra la Javelin (a partire dal minuto 12:30 circa), un'imponente nave spaziale che gli sviluppatori hanno implementato per l'apertura della campagna single player Squadron 42. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di seguire questo indirizzo.



Accompagnati dalle parole di Sandi Gardiner e Forrest Stephan di CIG, è possibile apprendere di più anche sui nuovi sistemi audio e di illuminazione che hanno recentemente tenuto occupati gli sviluppatori.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Star Citizen è atteso su PC.