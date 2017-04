Nelle ultime ore è stato pubblicato un nuovo video dietro le quinte per, in cuie il Producercommentano i progressi maturati durante lo sviluppo. Tra le novità introdotte nel gioco ci sono gli avamposti planetari.

Il video riportato in cima alla notizia ci permette di dare un'occhiata agli avamposti planetari, strutture che si presentano a tutti gli effetti come una "base" per i vari incarichi affidati al giocatore. Anche se una data di uscita per Star Citizen sembra ancora lontana, ci teniamo a ricordare che il gioco ha superato il traguardo dei 144 milioni di dollari raccolti con il crowdfunding, una cifra davvero notevole.

Voi cosa vi aspettate dall'ambizioso simulatore spaziale di Chris Roberts?