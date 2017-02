Star Citizen supera i $144 milioni in crowdfunding; svelata una nuova navicella

Grazie ai suoi 1,752,529 backer,ha raggiunto e superato quota 144 milioni di dollari raccolti in campagna di crowdfunding. L'ambizioso simulatore spaziale continua costantemente ad espandersi, nel mentre Chris Roberts diha svelato recentemente una nuova navicella spaziale che sarà inclusa nel gioco.

Si tratta della Anvil A4A Hurricane, una navicella da guerra che rinuncia alla protezione e al comfort, per abbracciare la potenza distruttrice di sei cannoni KBAR 11-Series Broadsword e quattro missili FSKI Ignite nella sua configurazione standard. L'acquisto della navicella è disponibile ora, e potete effettuarlo seguendo questo indirizzo (notare che comprare la Anvil A4A Hurricane servirà sostanzialmente a supportare il team di sviluppo, in quanto la navicella sarà acquistabile tramite valuta in-game dopo il lancio finale di Star Citizen). In calce all'articolo, trovate una galleria di immagini raffiguranti la devastante navicella da combattimento.

Star Citizen è atteso su PC; il titolo ha di recente raggiunto la fase Alpha 2.6.1.