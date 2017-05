Star Citizen supera i $150 milioni in campagna di crowdfunding

, simulatore spaziale in via di sviluppo presso, ha superato l'impressionante soglia dei 150 milioni di dollari raccolti in campagna di crowdfunding. Il titolo diretto da Chris Roberts è al momento supportato da un totale di 1,811,605 backer.

In aggiunta, è stata rivelata di recente una nuova navicella che sarà presente all'interno dell'ambizioso titolo. Si tratta dell'AEGIS Eclipse, una navicella "stealth" utile per sferrare il primo attacco in battaglia o nelle manovre difensive. I giocatori possono acquistare la suddetta nave fino al 2 giugno per $275, o $250 nella variante accessibile tramite titoli di guerra. In seguito, L'AEGIS Eclipse sarà regolarmente in vendita per $335 e $305. Gli acquisti verranno effettuati con soldi reali con lo scopo di supportare la campagna di crowdfunding del titolo; in seguito questa e le altre navicelle saranno normalmente acquistabili con valuta in-game al lancio.

Star Citizen è atteso su PC. In calce trovate alcune immagine dedicate alla navicella neo annunciata.