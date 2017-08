Star Citizen supera i $156 milioni di crowdfunding, pubblicato un nuovo trailer

ha annunciato cheha superato i 156 milioni di dollari raccolti durante la campagna di crowdfunding. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer dedicato a, un utile display presente all'interno del gioco.

Dopo il traguardo di 154 milioni di dollari registrato a Luglio, Star Citizen continua a segnare numeri da record superando i $156 milioni accumulati in crowdfunding (per un totale di 1.856.880 backer), una cifra assolutamente da capogiro considerando che stiamo parlando di una raccolta fondi. Il nuovo video riportato in cima alla notizia, della durata complessiva di oltre trenta minuti, ci presenta il mobiGlas, un utile display consultabile all'interno del gioco.

Star Citizen è atteso in esclusiva per PC, ma rimaniamo ancora in attesa di una finestra di lancio indicativa.