Star Citizen supera i $161 milioni di crowdfunding, ecco un nuovo trailer

ha pubblicato un nuovo video dietro le quinte di, focalizzandosi su un aspetto molto importante del nuovo simulatore spaziale: i cockpit delle navicelle. La campagna crowdfunding del progetto ha inoltre superato i 161 milioni di dollari.

Per essere più precisi, nel momento in cui riportiamo la notizia la campagna crowdfunding di Star Citizen ha superato i 161.001.113 dollari, con oltre 1.890.797 backer all'attivo, un risultato sempre più impressionante che testimonia le grandi proporzioni del progetto.

In cima alla notizia vi abbiamo riportato il nuovo video dietro le quinte, in cui possiamo dare un'occhiata alla realizzazione dei cockpit, un aspetto importante del gioco che sicuramente interesserà agli appassionati dei simulatori spaziali. Star Citizen è atteso in esclusiva per PC, ma si rimane ancora in attesa di una finestra di lancio indicativa.