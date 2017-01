Star Citizen: superati i 141 milioni di dollari raccolti in crowdfunding; pubblicato un nuovo video

hanno pubblicato un nuovo video per. Il filmato, che trovate in apertura, permette di apprezzare le possibilità date in mano ai giocatori grazie alla Director Mode introdotta di recente nella versione Alpha 2.6, che consente di utilizzare i controlli della camera in terza persona in modo creativo.

La compagnia ha quindi fieramente confermato che Star Citizen ha raggiunto e superato quota 141 milioni di dollari raccolti in campagna di crowdfunding, accompagnando l'annuncio con un comunicato di aggiornamento scritto da Roberts e rivolto ai backer dell'ambizioso simulatore spaziale. "Continueremo a modificare e migliorare il nostro engine di gioco per soddisfare le necessità uniche di Star Citizen. Il gameplay diverrà più profondo e nuovi sistemi arriveranno online per donare ai giocatori l'opportunità di fare qualcosa di diverso dal 'pew-pew'. Mi aspetto avanzamenti entusiasmanti nel mentre integriamo la nostra rivoluzionaria tecnologia che ci permetterà, ad esempio, di implementare i pianeti procedurali nel gioco. Sul fronte della community, rilasceremo presto Spectrum, la nostra nuova e migliore piattaforma dedicata alla comunità e rinnoveremo i nostri show e ne aggiungeremo di nuovi nello sforzo di comunicare al meglio con voi".

Inoltre, è stato confermato che il team di sviluppo è ora tornato al lavoro a pieno regime dopo le vacanza, e sono stati ringraziati i backer che hanno potuto dar sfogo al loro estro grazie ai controlli della Director Mode. Il comunicato si chiude con l'annuncio dell'arrivo della versione Alpha 2.6.1 che andrà a migliorare alcuni piccoli aspetti del gameplay e a limare alcune imperfezioni della build attuale, compresi alcuni bug e problemi di performance.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Star Citizen è atteso su PC.