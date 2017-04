Star Citizen: un video anticipa le novità dell'Alpha 3.0

ha recentemente pubblicato un nuovo video con cui ci anticipa alcune delle feature che saranno implementate con la versione Alpha 3.0 di, titolo in arrivo su PC ma ancora privo di una data di uscita.

Una delle principali novità in arrivo con l'Alpha 3.0, è il cosiddetto Planetary Tech, ovvero la possibilità di raggiungere ogni pianeta o corpo celeste di altro tipo presente nell'universo del gioco, atterrarci e visitare liberamente la sua superficie. "L'Alpha 3.0 rappresenta un passo in avanti gigantesco rispetto al codice di gioco 2x", ha così commentato al riguardo CIG. Fra le altre novità, abbiamo anche la "Player Interaction Mode", che offrirà "molta più varietà in termini di azione e di gameplay". L'Alpha 3.0 del titolo arriverà entro il mese di giugno.

Naturalmente, dopo il rilascio di questo importante aggiornamento, la software house continuerà a lavorare per aggiornare ulteriormente la build del titolo: a questo indirizzo, potete consultare l'intera road map che CIG ha pubblicato per poter offrire una comunicazione trasparente con i suoi baker.

"Nessuno ha mai provato a costruire un gioco tanto ambizioso quanto Star Citizen, e dubito che alcun publisher possa avere la pazienza necessaria per costruire qualcosa che rompe le catene come fa Star Citizen", ha inoltre aggiunto Erin Roberts. "L'Aplha 3.0 con il suo Planetary Tech è la testimonianza della potenza del crowdfunding e dell'entusiasmo della community. Io e il mio team saremo per sempre grati per aver avuto la possibilità di realizzare Star Citizen. Insieme stiamo facendo la storia".

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Star Citizen è atteso su PC. Il titolo è riuscito a superare la cifra di 144 milioni di dollari in campagna di crowdfunding.