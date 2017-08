Star Fox 2: vediamo un video gameplay dal Super Nintendo Classic Mini

A poco più di un mese dal lancio du, la testata di nintendolife è riuscita a mettere le mani sull'ambita retro-console, condividendo un video gameplay per l'inedito

Sebbene sul web circolino da diversi anni alcune ROM prototipo, quella che verrà inclusa nel Super Nintendo Classic Mini sarà la prima edizione ufficiale del seguito di Star Fox. Nel video che trovate in allegato alla notizia vengono evidenziate proprio le differenze tra la versione finale e quella incompleta.

Vi ricordiamo che Super Nintendo Classic Mini uscirà il 29 settembre al prezzo di 79,99 €, e conterrà 21 classici dell'era 16 bit come Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting e Donkey Kong Country.