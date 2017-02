Star Ocean 3: Till the End of Time arriverà su PS4

ha da poco annunciato cheverrà pubblicato come titolo PS2 su PlayStation 4 nel corso dell'anno, in Giappone. Il gioco sfrutterà l'emulatore PS2 della console, con conseguenti migliorie tecniche e grafiche, e includerà il supporto per i Trofei e il remote play.

Per la precisione, si tratterà dell'edizione Director's Cut del gioco, originariamente uscita nel 2004 in Giappone, che include nuovi dungeon e personaggi. Al momento, purtroppo, non sappiamo se e quando il gioco potrebbe arrivare anche nel nostro paese, ma restiamo in attesa di saperne di più. In calce alla notizia potete trovare degli scatti tratti dal gameplay di Star Ocean 3: Till the End of Time su PS4 e un filmato mostrato durante una diretta streaming (a partire dal minuto 1:15 circa).