Star Ocean 3: Till the End of Time arriverà su PS4 a fine mese in Giappone

ha da poco annunciato chesarà disponibile su PS4 a partire dal prossimo venerdì 31 marzo sul PlayStation Store giapponese. Il gioco, che sfrutterà l'emulatore PS2 su PS4, potrà essere acquistato al prezzo di 2,800 yen, avrà migliorie grafiche e tecniche e supporterà i Trofei e il Remote Play.

Per la precisione, si tratterà dell'edizione Director's Cut del gioco, uscita nel 2004 in Giappone, che include dungeon e personaggi aggiuntivi rispetto all'originale. Al momento non sappiamo se la versione PS4 di Star Ocean 3 Till the End of Time sarà disponibile anche nel nostro paese, ma restiamo in attesa di saperne di più.