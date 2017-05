Dopo essere stato reso disponibile in Giappone,arriverà anche in Europa e Nord America su PS4, sfruttando l'emulatore PS2 della console. Per la precisione, il titolo sarà acquistabile tramite il PlayStation Store a partire dal prossimo martedì, 23 maggio.

Il gioco avrà un prezzo di 20,99 dollari per la versione statunitense, mentre, al momento, non ci sono ancora conferme per l'Europa. Star Ocean 3 supporterà le funzioni di PS4, come i trofei, il remote play e la condivisione. Si tratta, nello specifico, dell'edizione Director's Cut del titolo, che include dungeon e scenari aggiuntivi.