Star Ocean The Last Hope 4K & Full HD Remaster annunciato per PS4 e PC

ha annunciato oggiper PlayStation 4 e PC. La versione rimasterizzata del gioco uscirà in Giappone il prossimo 28 novembre esclusivamente in formato digitale.

Star Ocean The Last Hope 4K & Full HD Remaster includerà il supporto per la risoluzione 4K su PlayStation 4 e PC (1080p su PlayStation 4 e PS4 Slim), nuove impostazioni grafiche, supporto per i Trofei e per il tasto Share. L'edizione PC permtterà di modificare risoluzione e framerate, inoltre supporterà gli obiettivi di Steam e un sistema di controllo riprogettato per mouse e tastiera (confermata la compatibilità con i joypad).

Nessuna conferma al momento riguardo il lancio di Star Ocean The Last Hope 4K & Full HD Remaster in Europa e Nord America.