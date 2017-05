Star Ocean Till the End of Time arriva su PS4, pubblicato il trailer di lancio

: Da oggi i fan possono rivivere l’esperienza digrazie a, ora disponibile su PlayStation 4. Pubblicato originariamente nel 2004 su PS2, il titolo in HD include il supporto per i trofei, le funzionalità di condivisione e la riproduzione remota.

La storia ha inizio nell’anno 772 del calendario SD, quando il protagonista di Star Ocean, Fayt, porta la sua famiglia e la sua amica d’infanzia Sophia sul pianeta Hyda, gestito dalla Federazione Pangalattica, per una lunga e meritata vacanza. Questa vacanza da sogno, però, si trasforma in un incubo quando Hyda viene attaccato improvvisamente da una misteriosa superpotenza. Nel bel mezzo del caos divampato durante l’attacco, Fayt si separa da Sophia e dalla sua famiglia, e inizia così il suo viaggio emotivo verso l’ignoto per ritrovare i suoi cari.

La trama di Star Ocean Till the End of Time è ricolma d’azione, esplorazione e combattimenti veloci, rendendo il titolo un’avventura tutta da scoprire. Lo sviluppo dei personaggi è versatile e permette ai giocatori di potenziare i loro personaggi liberamente attraverso le varie battaglie.