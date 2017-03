Star Ocean Till the End of Time per PS4 è ora disponibile in Giappone

ha pubblicatosul PlayStation Store giapponese. La versione PS2 del gioco è ora compatibile anche con PlayStation 4, con grafica in alta definizione, supporto per i Trofei ed il Remote Play.

Al momento non ci sono notizie precise riguardo l'eventuale lancio dl gioco nel nostro continente, recentemente Square-Enix ha registrato il marchio "Till the End of Time" presso l'ufficio brevetti europei ed i trofei del titolo sono trapelati su ExoPhase, lasciando intendere un possibile arrivo di Star Ocean Till the End of Time Director's Cut anche sul PlayStation Store europeo.