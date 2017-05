Star Trek Bridge Crew è disponibile su PlayStation VR, Oculus Rift e HTC Vive

annuncia che, il gioco di realtà virtuale che consentirà di esplorare lo spazio nei panni di un membro della Flotta stellare, è ora disponibile per Oculus Rift, PlayStationVR e HTC Vive.

Star Trek: Bridge Crew è giocabile in modalità cross-platform, ed immerge i giocatori nell’universo di Star Trek, consentendogli di diventare un ufficiale della Flotta stellare per completare una serie di missioni che determineranno il destino della propria nave e del suo equipaggio. Giocabile in cooperativa online con un intero equipaggio, oppure da soli nei panni del Capitano, Star Trek: Bridge Crew porta i giocatori e i propri amici direttamente sul ponte di comando di una nuova nave spaziale, la U.S.S. Aegis, mentre saranno inviati a esplorare un settore dello spazio sconosciuto.

Oltre a una emozionante campagna, Star Trek: Bridge Crew offre una serie di missioni casuali per centinaia di ore di avventure da soli o in cooperativa a bordo della U.S.S Aegis o della leggendaria U.S.S. Enterprise NCC-1701, ricreata in ogni dettaglio da Star Trek: The Original Series. Creato in esclusiva per le piattaforme VR, Star Trek: Bridge Crew sfrutta tutte le caratteristiche di interazione sociale rese possibili proprio dalla realtà virtuale. I giocatori potranno vivere le proprie avventure di Star Trek mentre saranno impegnati sulla nave della Flotta spaziale nei panni di Capitano, Ingegnere, Timoniere e Stratega.

Inoltre, Star Trek: Bridge Crew includerà la tecnologia di riconoscimento vocale e linguaggio interattivo di IBM Watson durante una prima beta sperimentale che si terrà quest’estate. Con IBM Watson, i giocatori potranno impartire comandi vocali nella propria lingua e interagire con i rispettivi membri dell’equipaggio virtuale della loro nave spaziale. Star Trek: Bridge Crew è il nuovo progetto per la realtà virtuale di Ubisoft, che crede particolarmente nel potenziale della VR per ridefinire l’esperienza sociale nei videogiochi, offrendo un senso di realtà davvero unico.