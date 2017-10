si prepara ad assaltare il mercato con convinzione. Il gameplay immediato e accessibile è il fulcro di un'esperienza divertente e spettacolare.

Non mancano infatti novità sia sul fronte contenutistico che ludico, grazie a ritmi di gioco molto serrati, ad una discreta varietà di approcci e ad un andamento dei match sicuramente più equilibrato rispetto allo scorso episodio. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alle prime impressioni sull'Open Beta di Star Wars Battlefront 2 che abbiamo provato in anteprima negli studi svedesi di DICE.