Star Wars Battlefront 2: annunciato il romanzo prequel del gioco

I fan diche non vedono l'ora di giocare ail prossimo 17 Novembre potranno godersi un interessante antipasto questa Estate: a Luglio, infatti, verrà pubblicato, romanzo che farà da prequel alle vicende narrate nel gioco.

Scritto da Christie Golden, autore best seller del New York Times, Star Wars Battlefront II - Inferno Squad esplorerà la storia di Iden Versio, leader dell'unità speciale dell'Impero Galattico chiamata Inferno Squad, nonchè protagonista dell'attesissima campagna single player del gioco. Insomma, si tratta di una buona occasione per conoscere più a fondo il background delle vicende che verranno affrontate in Star Wars Battlefront 2, titolo che uscirà il prossimo 17 Novembre su PC, Xbox One e Playstation 4.