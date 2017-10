Star Wars Battlefront 2: attualmente non ci sono piani per una versione Switch

potrebbe uscire su Nintendo Switch? A questa domanda risponde David Robillard di, team che ha collaborato conallo sviluppo della campagna single player del gioco.

Intervistato da GameSpot USA, Robillard si è così espresso riguardo un porting del gioco su Switch: "E' uno scenario che potrebbe concretizzarsi in futuro, qualora dovessero esserci le giuste opportunità. Attualmente comunque sviluppare una versione Switch di Star Wars Battlefront 2 non rientra nei nostri piani."

Star Wars Battlefront 2 è atteso per il 17 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla prova della campagna, da noi testata durante un recente press tour in Spagna.