Star Wars Battlefront 2 Beta: Guida alle modalità Starfighter e Galactic Assault

In questa guida vogliamo darvi qualche consiglio per vincere in, le due modalità multiplayer presenti nelladiin programma su PC, PlayStation 4 e Xbox One dal 6 al 9 ottobre.

Starfighter Assault

In Starfighter Assault i giocatori combatteranno nello spazio a bordo delle loro navi, decidendo di giocare dalla parte dei Ribelli o da quella dell'Impero. Si tratta di una modalità a 24 giocatori, in cui due squadre da 12 dovranno fronteggiarsi in diversi scenari nell'arco della partita, con lo scopo di completare una serie di obiettivi che varieranno in base alla fazione scelta.

Di seguito vi proponiamo alcuni consigli da tenere a mente per aumentare le vostre probabilità di vittoria:

Mentre vi trovate nella lobby, premete Triangolo/Y sopra la nave per visualizzare le abilità che la caratterizzano.

Di solito troverete che le abilità evasive sono mappate sul dorsale sinistro, gli attacchi speciali sul dorsale destro e che un attacco ancora più potente potrà essere eseguito premendo entrambi i dorsali.

Date massima priorità agli obiettivi, soprattutto se giocate dalla parte degli attaccanti, cercando di non distrarvi troppo per eliminare le navicelle nemiche.

Ricordate di attivare le Carte Stellari che avrete a disposizione per le varie navi. Sarà possibile farlo premendo Quadrato/X mentre selezionate una qualsiasi nave prima che cominci la partita.

Se vi trovate sotto il fuoco nemico di un altro giocatore, assicuratevi di cambiare immediatamente la vostra direzione di volo.

Mentre prendete di mira un avversario, ricordatevi di sparare dentro il piccolo cerchio visualizzato di fronte ad esso. Vi indicherà il punto esatto in cui mirare per colpire la navicella nemica.

Come potete vedere negli screenshot riportati in basso, all'inizio di ogni battaglia di Starfighter Assault vi verrà assegnato un singolo obiettivo. Ciascuna delle due squadre dovrà mettersi immediatamente al lavoro per completarlo, evitando naturalmente di finire sotto il fuoco nemico.

I Ribelli e gli Imperiali giocheranno di volta in volta in attacco e in difesa. In uno degli scenari, per esempio, i Ribelli dovranno distruggere tre vascelli dell'Impero per vincere il round, mentre gli avversari dovranno unire le loro forze per evitarlo. In seguito, l'obiettivo si sposterà sul reattore che alimenta gli scudi dello Star Destroyer, con i Ribelli chiamati a distruggerlo e gli Imperiali a difenderlo: durante questa fase, ogni volta che i Ribelli manderanno fuori uso i generatori avranno 30 secondi a disposizione per danneggiare il reattore. Gli attaccanti cercheranno di ripetere l'operazione fino a quando il reattore non verrà distrutto, mentre i difensori faranno di tutto per proteggere i generatori e il reattore.

Tirando le somme, in Starighter Assault conteranno prima di tutto gli obiettivi e il gioco di squadra, oltre che un utilizzo intelligente della varie abilità messe a disposizione. Anche se avrete la tentazione di distrarvi per andare a caccia di nemici, vi consigliamo di concentrarvi prima di tutto sui target da difendere o da attaccare in base alla fazione per cui giocherete.

Galactic Assault

In Galactic Assault ritroviamo tutti gli elementi principali di Star Wars Battlefront 2, dalle truppe regolari alle speciali unità di fanteria, passando per gli Eroi e le navicelle spaziali. Del resto stiamo parlando di una modalità per 40 giocatori, con due squadre da 20 che daranno vita a battaglie su vasta scala intense e spettacolari.

Anche in questo caso, vogliamo darvi qualche consiglio generale per aumentare le vostra probabilità di vittoria durante i match di Galactic Assault:

Prima di iniziare la battaglia, assicuratevi di equipaggiare le Carte Stellari a vostra disposizione sulle classi desiderate, premendo semplicemente il tasto Quadrato/X.

Ricordate di dare priorità agli obiettivi. A inizio partita riceverete gli incarichi da portare a termine: pianificate il vostro stile di gioco in modo da completarli il più velocemente possibile.

Più che nelle altre modalità, in Galactic Assault sarà di fondamentale importanza giocare in vantaggio numerico. Cercate di restare accanto ai vostri alleati, riducendo al minimo le azioni solitarie.

Uccidendo gli avversari e completando gli obiettivi riceverete nuovi Battle Points. Vi consigliamo di spenderli mentre attendete il vostro respawn, in modo da ottimizzare i tempi e da non distrarvi durante la battaglia.

Anche se gli Eroi sono molto potenti, ricordate sempre che non sono immortali. Anche in questo caso vale la regola del vantaggio numerico: cercate di giocare al fianco dei vostri alleati.

Parlando nello specifico degli obiettivi proposti in Galactic Assault, gli attaccanti avranno l'incarico di scortare un veicolo attraverso la mappa, mentre i difensori dovranno cercare di distruggerlo prima che giunga a destinazione.

Per portare l'esempio di un particolare scenario, i Droidi da Battaglia dovranno scortare un veicolo MTT attraverso la città di Thede, con le Forze della Repubblica Galattica intente a disabilitarli e a distruggerli. Per i Repubblicani significherà prendere il controllo dei Cannoni a Ioni sparsi per la mappa, cercando di proteggerli dal fuoco degli MTT. I Droidi, invece, dovranno provare a catturarli, consentendo ai veicoli MTT un transito sicuro verso il Palazzo di Thede.

Una volta giunti al palazzo, gli MTT potranno creare un varco all'interno della struttura, dando vita alla nuova fase della battaglia. I Droidi dovranno cercare di sottrarre il controllo delle porte ai Repubblicani, nel tentativo di invadere e dominare il palazzo. Dal momento che i combattimenti si sposteranno da un'area aperta a un livello caratterizzato da spazi chiusi e stretti, in questa fase vi suggeriamo di selezionare le classi pesanti o quelle di assalto.

Quando le porte del Palazzo saranno state catturate, avrà inizio la fase finale di Galactic Assault, in cui i Droidi dovranno prendere il controllo di un singolo punto situato alle spalle della struttura. Le forze della Repubblica avranno l'incarico di respingere l'attacco, eliminando i nemici fino a quando il numero di respwan disponibile per i Droidi non si sarà esaurito. Dato che i progressi accumulati nel punto di cattura verranno non appena ci si allontanerà da essi, in questa fase il gioco di squadra di farà ancora più importante per i Drodi, visto che saranno costretti a focalizzare tutte le loro forze sull'obiettivo.

In tutte le fasi del Palazzo vi raccomandiamo di privilegiare la rapidità e la potenza di fuoco, optando per le classi pesanti e quelle di assalto. Come visto per l'altra modalità, anche in Galactic Assault sarà importante giocare di squadra, soprattutto nelle battute conclusive in cui bisognerà focalizzarsi al 100% sugli obiettivi.