Star Wars Battlefront 2: la campagna verrà raccontata da diverse prospettive

Parlando ai microfoni di Eurogamer.net, il Game Director del single player di- ha rivelato nuovi dettagli sulla modalità campagna. La storia sarà raccontata da diverse prospettive, coprendo un arco narrativo di circa 30 anni.

"Senza scendere troppo nei dettagli, lavoriamo a stretto contatto con Lucasfilm per raccontare una storia coerente con l'universo di Star Wars, analizziamo i film e cerchiamo di seguire la cronologia degli avvenimenti della saga. Quindi sì, è una storia completa con un prologo, uno sviluppo centrale e un epilogo che segue le avventure di Iden per circa 30 anni dalla 'Fine dei Jedi' a 'Il Risveglio della Forza'. Non sarà un insieme di missioni slegate tra loro come visto in Battlefield 1, seguirete le vicende di Iden e la sua storia, anche cambiando fronte e giocando dalla prospettiva di alcuni degli iconici eroi di Star Wars, perchè questo è il DNA di Battlefront. A volte sarete un Trooper, in altri casi un pilota e in qualche occasione Luke Skywalker con la sua spada laser.", ha dichiarato Thompson.

Tra le altre cose, ricordiamo che la storia della campagna single player di Battlefront 2 sarà scritta dal writer di Spec Ops The Line. Non vediamo l'ora di saperne di più: il gioco è atteso per il 17 Novembre su PC, Xbox One e Playstation 4.