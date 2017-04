Star Wars Battlefront 2: co-op in split screen disponibile solo su console

Un post pubblicato su Xbox Wire ha svelato che il supporto per la co-op offline in split screen disarà disponibile in esclusiva su Xbox One e PlayStation 4. Questa feature non sarà accessibile invece agli utenti PC, i motivi però non sono stati resi noti.

I possessori delle versioni console del gioco potranno quindi cooperare e giocare insieme offline sfruttando lo split-screen mentre su Windows questa featured non sarà disponibile, non è chiaro se in futuro però l'opzione possa essere integrata anche su PC tramite aggiornamento software.

Star Wars Battlefront II uscirà il 17 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, Electronic Arts ha recentemente aperto i preordini per l'edizione Standard e per la Elite Troopers Deluxe Edition, la quale permetterà di iniziare a giocare dal 14 novembre.