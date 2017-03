Nella giornata di ieri,ha annunciato che ildiverrà mostrato il 15 aprile, in occasione della. Il reveal del gioco è imminente e in queste ore il titolo ha fatto la sua comparsa anche nei listini di Amazon UK.

Il noto rivenditore ha inserito in catalogo le versioni PlayStation 4, Xbox One e PC di Star Wars Battlefront 2. Purtroppo non ci sono altri dettagli in merito: la copertina è infatti provvisoria e la data di uscita non è riportata, anche eventuali bonus preordini non sono noti.

Per saperne di più dovremo necessariamente attendere il 15 aprile. Star Wars Battlefront 2 è atteso per la fine dell'anno, in contemporanea con l'uscita di Star Wars Episodio VIII: Gli Ultimi Jedi.