Star Wars Battlefront 2: compare un leak sui contenuti della Beta

Come annunciato da, la Beta diavrà inizio il 4 ottobre per che coloro che abbiano preordinato il titolo, mentre diventerà liberamente accessibile a tutti gli interessati a partire dal 6 ottobre. Il publisher, tuttavia, non ha ancora comunicato alcun dettaglio sui contenuti che sarà possibile provare nella fase di test.

A giungere in soccorso ai più curiosi, c'è l'utente reddit Some_Info, che già in passato ha dimostrato di essere una fonte piuttosto attendibile (ha anticipato correttamente i dettagli dell'EA Showcase 2017, ha rivelato le date della Closed Beta, ed ha diffuso i dettagli sulle battaglie spaziali prima della Gamescom 2017).

Stando al leak dell'insider, la Beta di Star Wars Battlefront 2 includerà tre modalità di gioco: Assalto Galattico (40 giocatori) su Theed, Battaglie Spaziali su Fondor (24 giocatori), e Strike su Takodana. Inoltre, sarebbe inclusa anche la modalità Schermaglia giocabile offline e la navicella da guerra LAAT (che a quanto pare potrà seguire solo dei percorsi prestabiliti, e non sarà quindi liberamente direzionabile).

La fase di test dovrebbe arrivare su tutte le piattaforme (PC, PS4 e Xbox One), e il suo peso dovrebbe ammontare tra i 14 e i 16GB. L'insider, infine, conferma che ci saranno dalle 5 alle 9 emote utiliizzabili, e che i giocatori potranno guadagnare medaglie e carte collezionabili che però andranno perse al termine della Beta.

Star Wars Battlefront 2 uscirà il 17 novembre su PC, PS4 e Xbox One.