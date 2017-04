Star Wars Battlefront 2: contenuti della Deluxe Edition e bonus preordine

Dopo aver pubblicato ile aver annunciato la data di uscita del gioco (),ha dato ufficialmente il via ai preordini, rivelando anche i contenuti della

Star Wars Battlefront II Elite Trooper Deluxe Edition (89,99 euro)

Questa edizione da collezione include l'accesso anticipato a Star Wars Battlefront II (giocabile dal 14 novembre anzichè dal 17 novembre), versioni potenziate delle classi Assalto, Pesante, Specialista e Ufficiale, quattro potenziamenti per le abilità, sblocco immediato di armi e modifiche per ogni classe soldato, skin esclusivi di Kylo Ren e Rey ispirati a Star Wars Gli Ultimi Jedi, modificatori abilità epici per Rey e Kylo Ren e un modificatore abilità epico per il Millenium Falcon. Il preordine è attualmente disponibile su Origin, PlayStation Store e Xbox Store, presto anche presso altri rivenditori.

Bonus preordine Star Wars Battlefront 2

Prenotando Star Wars Battlefront 2 (edizione Standard o Elite Trooper Digital Deluxe) i giocatori riceveranno skin esclusive di Kylo Rey e Rey ispirati al film Star Wars Gli Ultimi Jedi, potenzialmenti per le abilità e altri contenuti non ancora annunciati. Preordina su Amazon.

Star Wars Battlefront II sarà disponibile dal 17 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.