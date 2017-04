Star Wars Battlefront 2: contenuti della Deluxe Edition disponibili per tutti

Rispondendo a una domanda su Twitter, il Designer di DICE Christian Johannesén ha rivelato che i contenuti della Deluxe Edition di(ad eccezione dell'accesso anticipato) potranno essere sbloccati semplicemente giocando.

Star Wars Battlefront 2 Deluxe Edition include vari bonus tra cui le versioni potenziate delle classi Assalto, Specialista, Pesante e Ufficiali, potenziamenti per le abilità, armi e modifiche per ogni classe Soldato, oltre a skin di Kylo Ren e Rey ispirate al film Star Wars Gli Ultimi Jedi.



Non è chiaro quanto tempo servirà effettivamente per sbloccare questi contenuti, che in ogni caso non saranno appannaggio esclusivo di coloro che acquisteranno l'edizione deluxe. Star Wars Battlefront 2 sarà disponibile dal 17 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.