Star Wars Battlefront 2: DICE non dà peso alle polemiche sulla protagonista

La protagonista della campagna diha letteralmente diviso in due la community, tra sostenitori die utenti contrari all'utilizzo di un personaggio femminile al comando dello Squadrone Inferno.diha risposto a queste polemiche in una recente intervista.

La posizione di Mark Thompson e del team DICE a riguardo è molto chiara: "Ignoriamo e ignoreremo qualsiasi polemica sull'argomento. Vogliamo solamente creare un buon personaggio, non siamo interessati ad altro. Vogliamo fare in modo che la protagonista sia ben integrata all'interno della storia e dell'universo di Star Wars, il resto non ha alcuna importanza."

Star Wars Battlefront 2 è atteso per il 17 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, coloro che effettueranno il preordine della Deluxe Edition potranno iniziare a giocare dal 14 novembre.