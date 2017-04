Star Wars Battlefront 2: DICE parla del supporto per Xbox Scorpio e Switch

Mark Thompson, Game Director di, è stato intervistato da Level UP in occasione delladi Orlando e in questa occasione ha parlato del supporto per Xbox Scorpio e Nintendo Switch.

Per quanto riguarda il supporto per Scorpio, Thompson risponde fa sapere che "Star Wars Battlefront II è un gioco sviluppato con il Frostbite Engine, un motore grafico all'avanguardia su ogni macchina in commercio", dichiarazione particolarmente criptica che farebbe in ogni caso pensare ad eventuali ottimizzazioni la nuova piattaforma Microsoft.

No comment invece per quanto riguarda il possibile arrivo di Star Wars Battlefront 2 su Switch, a precisa domanda il Game Director si è limitato a dichiarare: "questa è una domanda che dovrete rifarmi più avanti...", senza scendere ulteriormente nei dettagli.

Star Wars Battlefront 2 uscirà il 17 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.