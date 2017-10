Star Wars Battlefront 2: Digital Foundry analizza l'Open Beta PC

Digital Foundry ha pubblicato la video analisi dell'PC diche si è tenuta la scorsa settimana. I tecnici di DF sottolineano gli evidenti progressi compiuti sul versione tecnico rispetto al primo capitolo uscito nel 2015.

In particolar modo, la Beta si è dimostrata tecnicamente molto curata, con effetti particellari di elevata qualità, effetti di pop-in decisamente rari, una maggior distanza visiva rispetto alle edizioni console e texture maggiormente dettagliate.

L'Open Beta gode di un motore particolarmente scalabile che garantisce buone prestazioni anche su configurazioni hardware di fascia media, il video pubblicato in apertura è infatti stato registrato su un PC dotato di scheda video GTX 1060 e processore Intel i5 6600K con dettagli al massimo. Digital Foundry segnala però un problema con le DirectX 12, attivando il supporto per le librerie infatti si sono verificati episodi di stuttering, decisamente fastidiosi per quanto non frequentissimi.

Ricordiamo che Star Wars Battlefront 2 uscirà il 17 novembre, coloro ch effettueranno il preorder della Deluxe Edition potranno iniziare a giocare dal 14 novembre, con tre giorni di anticipo rispetto al lancio.