Star Wars Battlefront 2: EA mostrerà le battaglie spaziali alla Gamescom

sarà uno dei protagonisti della line-up diper la, il maggiore evento videoludico europeo dell'anno che si terrà in quel di Colonia dal 22 al 26 agosto 2017.

In questa occasione l'azienda statunitense condividerà un nuovo trailer e terrà una sessione di gioco in diretta nel corso della quale sarà mostrata per la prima volta la modalità multigiocatore Caccia stellari all'assalto, incentrata sui combattimenti spaziali. L'evento speciale comincerà alle 18:30 (orario italiano) del 21 agosto; presso questo indirizzo potete consultare il programma completo della Gamescom 2017. Ricordiamo ai lettori che Star Wars Battlefront uscirà il 17 novembre su PC, Xbox One e Playstation 4.