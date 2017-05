Star Wars Battlefront 2: EA si aspetta di vendere almeno 14 milioni di copie

si è detta estremamente fiduciosa riguardo al possibile successo commerciale di: la compagnia si aspetta di vendere almeno 14 milioni di copie del gioco durante l'anno fiscale in corso, ovvero entro il 31 marzo 2018.

Si tratta di fatto degli stessi numeri generati dal primo Star Wars Battlefront, il publisher ha enormi aspettative per questo nuovo progetto e investirà un budget sostanzioso per quanto riguarda la campagna pubblicitaria. Confermata anche la presenza di un maggior numero di contenuti rispetto al precedente episodio.

Il trailer di debutto di Star Wars Battlefront II ha raggiunto quota 16 milioni di visualizzazioni, maggiori informazioni sul gioco verranno diffuse nelle prossime settimane. Andrew Wilson (CFO di Electronic Arts) ha poi confermato che l'azienda continuerà a investire sul brand Star Wars, per l'anno fiscale 2019 e oltre sono in programma nuovi titoli tra cui l'action game di Visceral Games e un nuovo progetto sviluppato da Respawn Entertainment, del quale non sappiamo ancora nulla.