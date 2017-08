Star Wars Battlefront 2: ecco come EA, DICE e Criterion hanno collaborato

In un nuovo video pubblicato sul Playstation Blog, tre rappresentanti dihanno spiegato come tre grandi studi collaborano a un ambizioso progetto come. Il filmato contiene anche alcuni spezzoni di gameplay: lo trovate in cima.

Craig McLeod di DICE, Mark Thompson di EA Motive e Matt Webster di Criterion hanno parlato di quello che hanno imparato da Battlefront 1, commentando le sfide e gli obiettivi dietro lo sviluppo di Star Wars Battlefront 2.

"È davvero una grande opportunità. Vogliamo fare le cose in grande con Star Wars Battlefront, quindi abbiamo deciso di unire i nostri migliori talenti. Abbiamo i veterani con decenni di esperienza sul versante multiplayer e gli esperti di narrazione. Poi c'è il mio studio, Criterion, che con le speeder bike di Battlefront 1 ha accumulato una certa esperienza con i mezzi, di cui farà tesoro per restituire un ottimo senso di velocità anche nei veicoli del nuovo capitolo. Si tratta realmente di una stretta collaborazione fra tre grandi studi di sviluppo." dice Matt Webster di Criterion.

Ricordiamo che Star Wars Battlefront 2 tornerà protagonista durante la Gamescom 2017 di Colonia, occasione in cui verranno mostrate le battaglie spaziali.