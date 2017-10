Star Wars Battlefront 2: ecco perché è stata scelta una protagonista donna

è indubbiamente uno dei giochi più attesi di quest'ultima parte dell'anno. Si tratta di un titolo estremamente più ambizioso del predecessore, non a caso proporrà per la prima volta una modalità single player.

Electronic Arts ha affidato la realizzazione della campagna ad uno dei suoi team più giovani, Motive Studios. Il multiplayer è stato affidato a DICE, mentre Criterion Games si occupa della modalità Arcade e dell'Assalto Starfighter.

La redazione di Gamespot ha intervistato il produttore di Motive Studios, David Robillard, che tra le altre cose ha spiegato il motivo per cui hanno deciso di scegliere una protagonista femminile per la loro storia: "Star Wars ha sempre avuto protagoniste femminili forti. E per noi, raccontare un'autentica storia di Star Wars significava avere una protagonista femminile. Volevamo qualcuno che fosse coraggioso, caparbio, ma che fosse anche in grado di mostrare il suo lato emotivo. Per cui, per noi ha perfettamente senso che quel personaggio fosse Iden Versio".

Iden Versio sarà interpretata dall'attrice Janina Gavankar, che Robillard definisce "fenomenale, entusiasta, e felice di lavorare con il team". Ha poi continuato: "Ha sempre dato il 110% durante le sessioni di motion e facial capture. Credo che ve ne accorgerete. Abbiamo registrato i filmati e anche il gameplay. Quindi, quando nel gioco Iden effettuerà un attacco corpo a corpo, sarà proprio Janina a farlo".

Star Wars Battlefront 2 uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC il 17 novembre 2017. Avete già dato un'occhiata al video gameplay che mostra 10 minuti tratti dalla campagna single player?