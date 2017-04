Star Wars Battlefront 2: ecco la prima statuina dedicata allo Squadrone Inferno

Il reveal diè arrivato soltanto due giorni fa, ma nelle ultime ore è stata già rivelata la prima action figure dedicata al gioco: la statuina ritrae un pilota dello, la divisione comandata dalla protagonista della campagna single player.

L'action figure è prodotta da Hasbro e sarà venduta in esclusiva da GameStop (al prezzo di 22,99 dollari) a partire dal prossimo 17 Novembre, lo stesso giorno in cui Star Wars Battlefront II uscirà su PC, Xbox One e Playstation 4. Nell'immagine riportata in calce potete dare una prima occhiata alla statuina dedicata allo Squadrone Inferno.

Ricordiamo che Star Wars Battlefront II non avrà il Season Pass: sulle nostre pagine trovate i primi dettagli sulla campagna e sul comparto multiplayer del gioco.