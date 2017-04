Star Wars Battlefront 2: Iden Versio sarà un modello come Leila o Rey

Intervistato da Stevivor, Mark Thompson diha parlato di Iden Versio, protagonista della campagna di, eroina che nelle intenzioni dello studio potrebbe diventare un modello come Rey o la Principessa Leila.

Queste le parole di Thompson: "Era importante per noi togliere l'elmetto a uno Stormtrooper e mostrarlo come una persona e non solo come un numero. E' tutto importante, capire chi sono, da dove vengono, perchè hanno deciso di servire l'impero, dove sono crescite... Da cosa derivano i loro ideali? Questa è decisamente una parte importante dell'universo di Star Wars. L'obiettivo è quello di mostrare le sfumature e gli ideali dei singoli personaggi. Se cresci nell'Impero, Iden è decisamente un modello a cui ispirarsi. E' il tipo di persona che vorresti diventare, giusto? Un ruolo importante, un personaggio che idealmente potrebbe ricoprire lo stesso ruolo di Leila e Rey."

Cosa ne pensate di questa dichiarazione? Siete rimasti colpiti dal personaggio di Iden Versio? Aspettiamo le vostre opinioni nello spazio dedicato ai commenti. Ricordiamo che Star Wars Battlefront 2 uscirà il 17 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.