Star Wars Battlefront 2: L'Open Beta giocata oggi in diretta dalle 16:00

La programmazione di Everyeye Live continua anche nel weekend: oggi pomeriggio a partire dalle 16:00 la redazione si riunirà in diretta su Twitch e YouTube per giocare con l'Open Beta di, ora disponibile su tutte le piattaforme.

La Beta Pubblica del nuovo sparatutto DICE permette di cimentarsi nelle modalità Starfighter Assault e Galactic Assault, permettendo così di provare anche le nuove battaglie spaziali. L'appuntamento con il live gameplay di Star Wars Battlefront 2 è fissato per le ore 16:00 sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it: vi invitiamo a iscrivervi a Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.