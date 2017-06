Star Wars Battlefront 2: il multiplayer verrà mostrato all'E3 il 10 giugno

In un recente post pubblicato sul blog ufficiale,ha confermato che il 10 giugno mostrerà il comparto multiplayer 20 vs 20 di, in occasione dell'eventoospitato durante l'

Per essere più precisi, DICE mostrerà la battaglia di Naboo, dove i Gunga, Padmè e Obi-Wan hanno combattuto contro i droidi della Federazione dei Mercanti: lo scontro è stato riprodotto nella modalità multiplayer di Star Wars Battlefront 2 in "scala" 20 vs 20. Insomma, il 10 giugno avremo modo di vedere per la prima volta il gioco in azione, gustandoci l'intensità della modalità multiplayer.

Ricordiamo che Star Wars Battlefront 2 avrà anche una campagna single player curata nei minimi particolari: il gioco uscirà il prossimo 17 novembre su PC, Xbox One e Playstation 4.