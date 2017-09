Star Wars Battlefront 2 non avrà nessuna modalità VR

Parlando ai microfoni di Metro , il general manager diMatt Webster ha confermato chenon avrà nessuna modalità pensata per la VR. Nonostante questo, per Criterion la realtà virtuale rimane una tecnologia da tenere d'occhio.

Interrogato sulla presenza di una modalità VR per Star Wars Battlefront 2, Webster ha risposto con un secco "no", precisando che Criterion rimane molto interessata alla realtà virtuale in ottica futura. Nel corso dell'intervista, infatti, il general manager ha dichiarato che la realtà virtuale ricoprirà un ruolo di una certa importanza nel gaming del prossimo decennio, dove bisognerà lavorare attentamente per sfruttarne tutte le potenzialità.

Nonostante i buoni riscontri di Star Wars Battlefront Rogue One X-Wing VR Mission per PlayStation VR, quindi, pare proprio che il sequel non avrà nessuna modalità pensata per la realtà virtuale.