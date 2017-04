Intervistato da Mashable durante la(Creative Director di DICE) ha rivelato chenon avrà il Season Pass, a differenza del suo predecessore. DLC ed espansioni restano comunque previsti, al momento però i piani della compagnia per quanto riguarda i contenuti aggiuntivi non sono noti.

Diemer non ha potuto rivelare altro ma ha dichiarato che Electronic Arts vuole provare una strategia diversa per quanto riguarda i DLC e le espansioni di Star Wars Battlefront II, non ci resta dunque che aspettare per saperne di più.

Star Wars Battlefront 2 arriverà il 17 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, nelle scorse ore il publisher ha aperto i preordini dell'edizione Standard e della Elite Trooper Digital Deluxe Edition.