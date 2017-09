Star Wars Battlefront 2: nuovo trailer dedicato alla campagna single player

ha pubblicato in giornata un nuovo trailer dedicato alla campagna single player di, feature assente nel primo capitolo della serie sparatutto diispirata alla saga cinematografica di George Lucas.

Protagonista del trailer è Iden Versio, soldatessa umana introdotta per la prima volta proprio in SW: Battlefront 2 che nel corso di questa cutscene riceve il suo primo incarico ufficiale.

Lasciandovi alla visione del video, ricordiamo che Star Wars Battlefront 2 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 17 novembre. Il titolo riceverà una Open Beta, disponibile dal 4 ottobre in caso di pre-order, e dal 6 al 9 ottobre per tutti gli altri giocatori. Qui trovate i requisiti minimi e raccomandati per la fase di test.