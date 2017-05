Sul canale youtube di Playstation è stato pubblicato un nuovo trailer di, in cui vengono esplorati i dilemmi morali presenti nella nuova avventura ambientata nell'universo di Guerre Stellari: lo trovate in cima alla notizia.

Mark Thompson, game director di Battlefront 2, parla di come EA e il team di sviluppo stiano lavorando a stretto contatto con Lucasfilm per creare un mondo di gioco coerente con l'immaginario di Star Wars. Nel trailer pubblicato in precedenza, invece, gli sviluppatori ci hanno parlato in maniera più approfondita della storia presente nella campagna single player.

Star Wars Battlefront 2 uscirà il prossimo 17 novembre su PC, Xbox One e Playstation 4.