Star Wars Battlefront 2: nuovo trailer e primi dettagli sulla modalità Arcade

ha pubblicato nella giornata di oggi un nuovo trailer dedicato a, permettendoci di dare nuovamente uno sguardo a mappe, modalità di gioco, e personaggi che faranno parte del nuovo sparatutto dibasato sulla serie cinematografica du George Lucas.

In aggiunta, è stata svelata la modalità Arcade del gioco, che vi consentirà di giocare insieme ad un amico in co-op locale e affrontare gruppi di nemici controllati dall'I.A. Potrebbe trattarsi di un ottimo metodo per testare le nuove armi e abilità che di volta in volta sbloccheremo giocando al titolo. La modalità sarà già presente nella fase di beta che si terrà a partire dal 4 ottobre.

Star Wars Battlefront 2 uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 17 novembre.