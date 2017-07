Star Wars Battlefront 2: il nuovo video dietro le quinte è dedicato alla storia

In occasione dell'evento Level Up! The Walt Disney Company's Video Game Showcase in diretta dalha rilasciato un nuovo video dietro le quinte per, in cui viene esplorata la storia dietro il nuovo FPS sviluppato da DICE.

Accompagnato dalle parole del game director Mark Thompson, il video ci permette di conoscere qualche dettaglio in più sul comparto narrativo di Star Wars Battlefront 2, svelando alcuni retroscena sullo sviluppo del gioco. Nell'attesa che il titolo venga rilasciato su PC, Xbox One e Playstation 4 il prossimo 17 novembre, vi ricordiamo che sarà possibile partecipare alla Open Beta dal 6 al 9 ottobre.

Vi lasciamo con la visione del nuovo video dietro le quinte: lo trovate in cima alla notizia.