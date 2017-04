Star Wars Battlefront 2: online il sito ufficiale

Nell'attesa chevenga presentato al pubblico,hanno lanciato il sito ufficiale del gioco. Il primo trailer verrà mostrato questo weekend in occasione dello Star Wars Celebration.

Al momento il sito ufficiale di Star Wars Battlefront 2 non contiene nulla di interessante, a parte il link per iscriversi alla newsletter. Per saperne di più sul gioco non rimane che aspettare l'annuncio ufficiale del 15 Aprile, occasione in cui verrà mostrato il primo trailer dell'attesissimo FPS (definito come il più grande trailer a cui DICE abbia mai lavorato nel corso della sua storia). Ricordiamo che il gioco uscirà a fine anno su PC, Xbox One e Playstation 4.