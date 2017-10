Star Wars Battlefront 2: Open Beta a confronto su PC, PS4 e Xbox One

Lo youtuber Candyland ha pubblicato un nuovo video di, in cui l'Open Beta viene messa a confronto su. Il filmato getta uno sguardo sulla resa visiva del comparto multiplyer: lo trovate in cima alla notizia.

Disponibile dal 6 al 9 ottobre, l'Open Beta di Star Wars Battlefront 2 consente di provare le modalità multiplayer Starfighter e Galactic Assault, un corposo assaggio di quello che avrà da offrire il gioco completo in arrivo il 17 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il video che vi abbiamo proposto ci permette di dare un'occhiata alle prestazioni della Beta sulle tre piattaforme in cui è disponibile.

Con l'occasione vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate una Guida alle modalità Starfighter e Galactic Assault.